تحدث رئيس الفاف عمارة شرف الدين عن قرعة منافسة كأس العرب التي جرت بقطر وبحضور العديد من رؤساء الاتحادات الكروية بالإضافة الى رئيسي الفيفا والكاف.

شرف الدين قال اليوم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفاف: "عودة هذه المسابقة سيكون لها حتما أثر إيجابي رياضي على جميع المنتخبات، سواء في إفريقيا أو آسيا وهي تستعد من خلال هذه البطولة إلى الاستحقاقات الرياضية التي ستخوضها لاحقا كنهائيات كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم".

مضيفا: كما يسمح للدولة الشقيقة قطر باختبار البنى التحتية والمنشآت القاعدية الخاصة بمونديال 2022 ".

وفيما يتعلق بالمشاركة الجزائرية، قال شرف الدين: "كما هو معتاد، سيلعب فريقنا من أجل اللقب وتقديم أفضل ما لديهم من أجل أن يكونوا في مستوى تطلعات الجماهير، وهو نفس الحال بالنسبة لمنتخب قطر، مصر، تونس والمغرب على سبيل المثال فقط لا الحصر".

وختم المتحدث ذاته كلامه: "من أجل الوصول لذلك سيبذل الاتحاد الجزائري كل ما لديه من أجل الاستعداد في ظروف مميزة والجمع بين أفضل اللاعبين من أجل تحقيق الأهداف".