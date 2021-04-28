قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب أنه تم تسجيل 116.700 زيارة تفتيش ومراقبة على مستوى مؤسسات العمل شملت 4.390.385 عاملا.

وأشار جعبوب في كلمته خلال ندوة إحياء اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل، اليوم، إلى أنه تم تحرير 41.640 وثيقة، منها 1970 محضر مخالفة ضد المؤسسات التي لم تتقيد بقواعد السلامة والصحة.

وأكد جعبوب على أصحاب العمل ضرورة اعتماد نظام تسيير المخاطر المهنية، من خلال الإدارة الجيدة للنظام واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاسيما التباعد الاجتماعي والتعقيم، حيث تساهم هذه الإجراءات على استمرارية العمل والإنتاج والحفاظ على صحة العمل.