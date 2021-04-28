حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات بجنوب البلاد. وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر أن رياحا قوية مثيرة لزوابع رملية ستميز بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا الطقس بولايات ورڤلة، أدرار، تندوف، غرداية، المنيعة، بني عباس، تيميمون وعين صالح.

وأضاف نفس المصدر أن الرياح المثيرة للرمال قد تتسبب في ضعف مدى الرؤية وستتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة.