تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برعود اليوم الأربعاء ورياح قوية مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر أن أمطارا غزيرة ومصحوبة برعود ستتهاطل بداية من الساعة الثالثة من زوال اليوم على ولايات بجاية، البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سعيدة، سيدي بلعباس، المدية، البيض، برج بوعريريج، ومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى والنعامة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد إلى الساعة الثالثة من فجر يوم غد الخميس قد تصل أو تتجاوز 25 ملم محليا.

من جهة أخرى حذرت الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات ورڤلة، أدرار، تندوف، غرداية، المنيعة، بني عباس، تيميمون وعين صالح.

وأضاف نفس المصدر أن الرياح المثيرة للرمال قد تتسبب في ضعف مدى الرؤية وستتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة.