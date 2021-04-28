انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في ظل التفشي فائق السرعة لإصابات بكوفيد-19 في الهند وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما هزّ الثقة التي أبدتها أوبك وحلفاؤها في تعاف قوي للطلب العالمي على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات بما يعادل 0.05 بالمائة إلى 66.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2 بالمائة أمس الثلاثاء". وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.08 بالمائة إلى 62.89 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7 بالمائة أمس.

ويلقي التفشي السريع لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب ويثبط معنويات السوق. في غضون ذلك، أفاد مصدران بأن معهد البترول الأمريكي رصد زيادة في مخزونات النفط الخام إلى 4.319 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا الزيادة التي أشارت إليها تقديرات المحللين في استطلاع رأي أجرته "رويترز".

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأسبوعية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن كثب الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم.

من جهته ستظل "أوبك+" متمسكة بخطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من ماي إلى جويلية وسط توقعات متفائلة بتعافي الطلب العالمي. وسيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق من ماي إلى جويلية، مما يقلص مقدار التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميا.