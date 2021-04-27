أكدت وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو مساء اليوم الثلاثاء بمعسكر أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفشة المسنين و دورهم في المجتمع.



و اشارت السيدة كريكو في كلمة بمناسبة تكريم عدد من المسنين المقيمين بدار المسنين بمدينة معسكر ممن تجاوزت أعمارهم ال 100 سنة إلى أن "الإهتمام الذي توليه الدولة للمسنين يتجلى من خلال الترسانة القانونية التي وضعتها لحمايتهم و على رأسها التنصيص على حقوقهم في الدستور من خلال المادة 71 في التعديل الدستوري الأخير و القانون الخاص بحماية الاشخاص المسنين".



و اضافت نفس المتحدثة أن "الدولة تسعى لضمان الحماية المساعدة للاشخاص المسنين عبر كل المؤسسات التابعة لها و على رأسها مؤسسات وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و هي المؤسسات التي حققت نتائج حسنة في التكفل بهذه الفئة و خلال فترة انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)".



و نوهت الوزيرة إلى "اعتماد الدولة لسياسة الإدماج الإجتماعي و الإقتصادي لفئة المسنين من خلال عدة أليات تشرف عليها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و وكالة التنمية الإجتماعية".