أكد مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي مساء اليوم الثلاثاء بسطيف أن فريقه "ليس أمامه خيار آخر إلا الفوز" في المقابلة التي ستجمعه يوم غد الأربعاء بداية من العاشرة ليلا بملعب الثامن ماي 1945 بسطيف بنادي الأهلي الليبي في إطار الجولة السادسة لدور مجموعات كأس الكنفديرالية الإفريقية لكرة القدم.



وأوضح التقني التونسي خلال ندوة صحفية نشطها بملعب الثامن ماي 1945 أنه "لا يوجد خيار لفريقه سوى الفوز ثم إنتظار نتيجة المقابلة الأخرى التي ستجمع في نفس التوقيت بين نادي إينيمبا النيجيري و أورلاندو بيرات الجنوب إفريقي"، معربا عن أسفه للوضعية التي يوجد فيها أشباله (مؤخرة ترتيب المجموعة ب 5 نقاط خلف أورلاندو بيرات الجنوب إفريقي ب9 نقاط و الأهلي الليبي ب7 نقاط و إينيمبا النيجيري ب6 نقاط).



و عن تحضيرات رفقاء القائد أكرم جحنيط لهذا الموعد المصيري قال الكوكي بأنها جرت في ظروف "عادية" و أن التركيز انصب على الجانبين النفسي و التكتيكي و أن الكل مجند للفوز رغم صعوبة المأمورية في مقابلة بين متنافسين ملزمين بالفوز في مقابلة "لا تقبل القسمة على إثنين".



في ذات السياق، أكد الكوكي أن أشباله يتحلون بنفس الإرادة و العزيمة التي طبعتهم في كل المقابلات و أنهم مستعدون من جميع النواحي لحصد النقاط الثلاث و إبقائها في سطيف، متمنيا

أن يكون المرور إلى الدور القادم حليف الوفاق بالنظر -حسبه- إلى المجهودات التي بذلها أشباله و المستوى الذي أظهروه طيلة هذه المنافسة .



من جهته، اعتبر اللاعب المتعدد المناصب عبد الكريم نمديل أن تضييع نقاط مقابلة الذهاب ضد نفس الفريق "جعله و رفقاه يدخلون في حسابات معقدة" ما يحتم -على حد تعبيره-خوض مقابلة الغد بهدف الفوز و فقط، مشيرا إلى أن الطاقم الفني حضر اللاعبين جيدا لهذا اللقاء و الكل مستعد لرفع التحدي .



وسيتواصل حرمان تشكيلة وفاق سطيف من خدمات الثلاثي حسام الدين غشة و حسين العريبي و يوسف العوافي في حين تبقى مشاركة محمد الأمين عمورة و عبد الرحيم دغموم معلقة إلى غاية يوم غد لتتضح أكثر حالتيهما الصحيتين، وفقا لما أفاد به مدرب الفريق، نبيل الكوكي .



و قد عينت الكنفديرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لإدارة هذا اللقاء بقيادة الحكم يوسف السرايري كحكم رئيسي يساعده على خطي التماس مواطنيه محمد بكير وأمين برك الله في حين أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي كذلك محرز المالكي.