قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفائها خارج أوبيب (اوبيب+), يوم الثلاثاء خلال الاجتماع الوزاري ال16, بالابقاء على مستويات ضبط الانتاج التي تم تحديدها بداية شهر افريل و هذا نظرا لحالة الغموض التي تحوم حول انتعاش الطلب.



وخلال هذا الاجتماع, تم اقرار مواصلة تنفيذ قرار ضبط الانتاج التي اتخذ خلال الاجتماع الوزاري ال15 للاوبيب و خارج اوبيب, حسبما افاد به البيان النهائي للاجتماع الذي جرى ظهيرة يوم الثلاثاء عبر تقنية التواصل المرئي.



يذكر ان منظمة اوبيب قد قررت خلال الاجتماع السابق الذي جرى يوم 1 افريل برفع مستوى الانتاج بشكل تدريجي الى 350 الف برميل في اليوم في شهر مايو و يونيو والى 450 الف برميل يوميا في شهر جويلية.