في أول تعليق له بعد انهاء مهامه اليوم من على ٍرأس وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قدم إبراهيم بومزار شكره لرئيس الجمهورية بعد الثقة التي وضعها في شخصه لترأس القطاع.



وقال بومزار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على " تويتر": لكل أجل كتاب…اليوم انتهت مهمتي على رأس وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية التي شرفني بها السيد رئيس الجمهورية. يشهد الله أني ما ادخرت في سبيل أدائها جهدا. هي فترة كللت، رغم الصعوبات التي ميزتها، بعدد من الإنجازات لاسيما في مجال تدعيم القدرات الوطنية في مجال الاتصالات، التي ستكون دعامة للتحسين المستمر لنوعية الخدمات المقدمة لمواطنينا مستقبلا.”