أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن 19 حزبا سياسيا من بين 39 أودعوا ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل "تتوفر فيهم الشروط القانونية".

وأوضح شرفي في ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة حول التحضيرات الجارية لموعد 12 جوان، أن "39 حزبا سياسيا أودعوا ملفات الترشح لدى السلطة عبر 58 ولاية من بينهم 19 تتوفر فيهم الشروط القانونية، سيما تلك المتعلقة ببلوغ نصاب 25 ألف توقيع"، مشيرا إلى أن السلطة تلقت إلى غاية اليوم ترشح "756 قائمة حرة".

وأضاف أن ملفات الترشح لأربعة أحزاب سياسية وقائمتين مستقلتين تم إيداعها على مستوى الجالية الوطنية بالخارج، مشيرا من جهة أخرى إلى انه تم "إحصاء 4882 ملف

متعلق بسحب الاستمارات الخاصة بملفات الترشح منها 1813 ملف سحب من قبل 53 حزبا سياسيا معتمدا و3073 ملف خاص بالقوائم الانتخابية الحرة".

وأضاف في ذات السياق أنه تم "سحب 1.249.000 استمارة اكتتاب خاصة بالتوقيعات تتوزع بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة"، مشيرا إلى أن "473.000 استمارة سحبت على مستوى المقر الوطني للسلطة من قبل 18 حزبا سياسيا".

وأوضح شرفي أن "مجموع قوائم الترشح بلغ 1.730 قائمة منها 818 قائمة حزبية و 912 قائمة حرة" و ان "العدد الإجمالي للمترشحين المتنافسين هو 16.898 مترشح".

للإشارة، تنقضي منتصف ليلة اليوم الثلاثاء مهلة إيداع ملفات الترشح للتشريعيات وهذا بعد تمديد الآجال الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس الماضي.