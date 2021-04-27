ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تقييميا للوضعية الوبائية في الجزائر، بحضور الوزير الأول، عدد من الوزراء، مسؤولي المصالح الأمنية وكذا أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار وباء كوفيد-19، وفق ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية.

وأمر الرئيس التبون بضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بدقة، والأخذ بعين الاعتبار بؤر الإصابة حيّا بحيّ وقرية بقرية، لاتخاذ قرارات مبنية على دقة الأرقام، ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى مضاعفة الحملات التحسيسية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية، على خلفية التهاون المسجل، على أن يشمل التحسيس كل الفضاءات والمرافق العمومية، خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة تطبيق المخالفات، وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية، مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا.

فيما يخص المخزون الوطني للقاحات، ووتيرة التلقيح، أمر الرئيس بالإسراع في وتيرة التلقيح وطنيا، والمضي فورا، وبسرعة قصوى في تنفيذ مشروع تصنيع لقاح سبوتنيكV.