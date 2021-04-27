أنهى رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف نفس المصدر أن الرئيس تبون كلف الوزير الحالي للصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد احمد فروخي بتولي حقيبة البريد ولمواصلات بالنيابة.

وشهد القطاع خلال فترة تولي الوزير المغادر عدة مشاكل ميزها نقص السيولة بمراكز البريد، إضافة إلى تذمر المواطنين من ضعف سرعة تدفق شبكة الأنترنت، وكانت آخر الأزمات هي إضراب موظفي البريد الذي استمر لأسبوع كامل وحرم المواطن من سحب أمواله.