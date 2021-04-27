أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة أعمال العنف التي شهدها تشاد اليوم ودعا إلى انتقال سلمي وديمقراطي.

ونقلت "بي بي سي" أن شخصين قتلا على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن وعشرات المتظاهرين ضد المجلس العسكري الذي تم تنصيبه حديثًا لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأضاف نفس الصدر أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلاً في العشرينات من عمره في موندو ثاني أكبر مدن تشاد، حيث بدأ العنف بعد ساعات قليلة من حظر الجيش جميع الاحتجاجات في البلاد.

وفي العاصمة نجامينا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين أحرقوا الإطارات في عدة أحياء، قال مسؤولون إن امرأة ماتت على أيدي المتظاهرين. وبحسب ما ورد أصيب أكثر من عشرين شخصًا.

وجاء حظر الجيش بعد أسبوع من استيلاءه على السلطة في أعقاب مقتل الرئيس إدريس ديبي أثناء زيارته للقوات التي تقاتل تمردًا قرب الحدود مع ليبيا.

وتعتبر فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تشاد حليفا رئيسيا في الحرب ضد المسلحين المتشددين في منطقة الساحل.