تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عمي موسى، صبيحة اليوم، لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارة نفعية بجرار و هذا على مستوى الطريق الوطني رقم 90 جسر بقجة بلدية عمي موسى.

أسفر الحادث عن وفاة شخص (58 سنة) في عين المكان و إصابة ثلاثة ضحايا (33 سنة، 35 سنة،35 سنة) قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و تم إجلاؤهم من طرف النجدة إلى مستشفى عمي موسى.

ومن جهتها، فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص الاقليمي تحقيقا في الحادث لكشف ملابسات وأسباب وقوعه.