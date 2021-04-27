غليزان : وفاة شخص في اصطدام جرار بسيارة
مجتمع
27 ابريل 2021 () - غليزان: ل.جلول
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عمي موسى، صبيحة اليوم، لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارة نفعية بجرار و هذا على مستوى الطريق الوطني رقم 90 جسر بقجة بلدية عمي موسى.
أسفر الحادث عن وفاة شخص (58 سنة) في عين المكان و إصابة ثلاثة ضحايا (33 سنة، 35 سنة،35 سنة) قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و تم إجلاؤهم من طرف النجدة إلى مستشفى عمي موسى.
ومن جهتها، فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص الاقليمي تحقيقا في الحادث لكشف ملابسات وأسباب وقوعه.