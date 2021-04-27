نظم، زوال اليوم الثلاثاء، المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات فرع سكيكدة، وقفة احتجاجية امام مديرية التربية للتضامن مع مدير متقن يوراس عباس بخصوص "تهم غير مؤسسة منسوب إليه". وأعرب المحتجون على الالتزام بالصيغ النضالية، حتى يتخلص المدير الثانوي من المعاناة والمضايقات التي يعيشها في عمله.

وأكد المنسق الولائي أحمد بوزكري في تصريح لـ"الخبر" أن مدراء ثانويات ولاية سكيكدة متضامنون مع زميلهم إلى غاية تبرئته من هذه الشبهة التي لفقت له دون دليل –حسبهم- ،إضافة إلى هذا ندد المحتجون بالهجمة الشرسة عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل البعض الذين يجهلون المعطيات والحقائق.

وأكد المحتجون أنه سبق لمديرية التربية لولاية سكيكدة وأن أشادت في أكثر من مرة بتفاني المدير المذكور في العمل، مطالبين بإنصاف زميلهم في القضية والوهمية الملفقة له.