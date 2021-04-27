عرف رقم الأعمال السنوي لمطار الجزائر تراجعا بنسبة 60% سنة 2020 مقارنة بالسنة التي سبقتها بسبب لاسيما جائحة كوفيد-19، حسبما أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، طاهر علاش لوكالة الأنباء الجزائرية.

واستقر رقم الأعمال سنة 2020، حسب علاش، في حدود 3.7 مليار دج مقابل 9.4 مليار دج سجلت خلال 2019 أي بفارق قدره 5.7 مليار دج.

ويرى الرئيس المدير العام لمطار الجزائر أن هذا الانهيار يعود إلى قرار وقف الرحلات المنتظمة منذ 17 مارس 2020 الذي أقرته الحكومة في إطار الوقاية من الجائحة كوفيد-19.

واستؤنفت الرحلات الداخلية تدريجيا ابتداء من بداية شهر ديسمبر 2020 عبر كافة مطارات الوطن.

من جهة أخرى، عبر أزيد من 418.000 مسافر بمطار الجزائر العاصمة منذ بداية سنة 2021، من بينهم 94.000 على الشبكة الدولية، "حصريًا في إطار عمليات الإجلاء" .

وبلغ العدد الإجمالي للمسافرين من مطار الجزائر العاصمة 418259 مسافر من جانفي حتى يومنا هذا، موزعين على 320456 مسافرا على الشبكة الداخلية (76.5 المائة من حركة مطار الجزائر العاصمة) و 94.976 على الشبكة الدولية (أكثر من 22.5 بالمائة من الحركة)، حسبما اوضح علاش.

وأكد الرئيس المدير العام لمطار الجزائر العاصمة أن الرحلات الدولية "تمت حصريا في إطار إجلاء رعايا أجانب من الجزائر إلى دول أخرى ، بما انه تم تعليق الرحلات الدولية المنتظمة" منذ 17 مارس الماضي.