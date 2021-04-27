توفي لاعب المنتخب الوطني الأردني الملاكم راشد صويصات، مساء أمس الإثنين، متأثرا بإصابة تعرض لها خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب والتي أقيمت في بولندا.

توفي لاعب المنتخب الوطني الأردني الملاكم راشد صويصات، مساء أمس الإثنين، متأثرا بإصابة تعرض لها خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب والتي أقيمت في بولندا.

وتوفي صويصات إثر الإصابة التي تعرض لها خلال نزاله الأخير، والذي انتهى بخسارته بالضربة القاضية، وتم نقله للمستشفى بعد نهاية المباراة التي أقيمت قبل أيام بسبب سوء حالته الصحية، وأجريت له عملية جراحية طارئة، وبقي على أجهزة الإنعاش الطبي، لكنه توفي مساء أمس الإثنين وفقا لصحيفة الرأي الأردنية.

وكانت بعثة منتخب الملاكمة الأردني أنهت مشاركتها في البطولة وعادت في وقت سابق، فيما بقي صويصات قيد العلاج، لحين وفاته صباح اليوم.