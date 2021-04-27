أطاحت قوات فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية ڨالمة، على مستوى حي 20 أوت وسط المدينة، بشابين اثنيْن يبلغان 22 سنة و 29 سنة، يروجان الأدوية ذات الأساس المخدر في أوساط الشباب، وقدمتهما أمام الجهات القضائية التي أودعتهما الحبس.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية ڨالمة، ظهر اليوم الثلاثاء، أنّ المشتبه فيهما أوقفا على إثر معلومات مؤكدة تلقتها الفرقة، حيث اوقعت بالمشتبه فيهما.

وأفادت بأنّه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الموقوفيْن، تمّ ضبط و حجز 29 كبسولة من دواء "بريغابالين"300 ملغ. وقد كوّن ضد المشتبه فيهما ملف قضائي عن فعل " الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة عن طريق الحيازة، بغرض الترويج لأدوية صيدلانية ذات الأساس المخدر دون رخصة"،وتمّ تقديمهما بمحكمة ڨالمة، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع.