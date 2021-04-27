كشفت الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات متجاوزة حاجز الـ200 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إحصاء 232 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يؤكد التدهور الكبير للحالة الوبائية في الأيام الأخيرة.

واستناد للأرقام المسجلة اليوم فإن البلاد سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 12 فيفري الماضي.

وأضاف نفس المصدر تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس فيما تماثل 158 مريضا للشفاء، فيما يتواجد 20 مريضا في العناية المركزة.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 121.344 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.598 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.225 حالة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.