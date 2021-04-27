أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدور، اليوم الثلاثاء، أن "الداربي" العاصمي بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر، سيلعب "كما كان مبرمجا من قبل"، يوم الجمعة بملعب 20 اوت 55 على (00ر16)، في اطار تسوية رزنامة الجولة 18 للرابطة الاولى.

وأفاد مدوار "لا أقول أن الرابطة رفضت تغيير برمجة المباراة، لكننا ملزمون باحترام الرزنامة المسطرة. و عليه فإن "الداربي" سيجرى في موعده يوم الجمعة".

وعبرت ادارة الشباب عن رغبتها في تغيير برمجة اللقاء الى يوم السبت وبملعب 5 جويلية 62 خلال السهرة، كون هذا الأخير سيحتضن مباراة مولودية الجزائر-نجم مقرة يوم الجمعة (30ر22).

كما اشار مدوار ان هيئته رفضت طلبات اندية اخرى بتغيير مكان خوض لقاءاتها.

وأضاف "هناك فرق اخرى طلبت تغيير مكان مباراتها الا اننا رفضنا تفاديا لإثارة البلبلة. لأن هناك برنامج يجب احترامه ".

وفضلا عن مقابلتي شباب بلوزداد-اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر-نجم مقر، تمت برمجة مباراة ثالثة يوم السبت الفاتح ماي بين شبيبة سكيكدة ووفاق سطيف والتي ستكون آخر مواجهة تدخل في اطار تسوية الرزنامة، على ان تنطلق مرحلة الاياب يوم الثلاثاء 4 ماي.