تلقت قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و21 أفريل، أزيد من 19ألف و900مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني، أن المكالمات الهاتفية التي تلقتها، تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام وكذا طلب الإرشادات والتوجيهات"، مشيرا إلى أنه تم تسجيل عبر تطبيق ألو شرطة "أربع (4) صور مجدية".

وأضاف البيان "استغلالا لتبليغات المواطنين، تعمل قاعة العمليات على الإخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان والتي بدورها تتدخل بكل احترافية". وأشار البيان إلى أن هذه التدخلات أسفرت عن "توقيف 16 شخصا محل تبليغ بكل من أمن المقاطعة الإدارية الشراڤة، الدار البيضاء، بئر مراد رايس، الدرارية وحسين داي".

وتم خلال هذه العمليات استرجاع "البضاعة المسروقة والمقدرة بـ (300) مليون سنتيم، سيارة وهاتف نقال بالإضافة إلى 22 قرص من المؤثرات العقلية وكذا قطعة من المخدرات -القنب الهندي-".

ومن جهة أخرى، أفاد ذات المصدر أن فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثامن دالي إبراهيم التابع لأمن المقاطعة الإدارية الشراڤة، تمكن من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة دراجة نارية تحت طائلة التهديد.