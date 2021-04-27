تحدث الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي رفقة مدربه بيب غوارديولا عن مواجهة الغد ضد باريس سان جيرمان لحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

واستهل رياض كلامه بالإشادة بمدربه قائلا: "من الواضح أن بيب قد منح الكثير لكرة القدم إنه يستحق أن يحتفل به " يقصد دوري الأبطال" نحن نعلم مدى أهميته بالنسبة لنا من الجيد سماع هذه الأشياء".

مضيفا: "بالنسبة لي كان الموسم الماضي الأكثر إحباطا في مسيرتي بعدم الفوز على ليون، لقد ساعدنا ذلك كثيرا خلال هذه الفترة، هذه المرة كنا عازمين على المضي قدما، كانت لدينا تجربة المواسم السابقة وكنا أفضل بكثير".

رياض ذهب إلى أبعد من ذلك موضحا: "نحن في حالة جيدة مع اقتراب نهاية الموسم، في النهاية، نريد دائما أن نلعب بأسلوبنا، وأن نظهر الكثير من الشخصية وأننا هنا لتحقيق الفوز، لسنا هنا من أجل الأرقام في نصف النهائي نحن هنا للفوز بالتأكيد، باريس سان جيرمان فريق رائع للغاية، رأينا ذلك في مواجهتهم ضد بايرن ميونيخ، لدينا قوتنا، ولديهم قوتهم وسنرى غدا كيف تسير الأمور".

وأردف رياض: "دوري أبطال أوروبا هو أفضل شيء يمكنك اللعب من أجله والفوز به، إذا تمكنا من محاولة الوصول إلى النهائي، فسنرى، أهم شيء هو غدا ونأمل أن نمر".

رياض واصل الحديث عن تجربته مع نادي السيتزن:" أنا مرتاح جدا هنا، أحب النادي وأحب المدينة، أنا فقط أركز على الفريق وأحاول أن نفوز".

وختم حديثه بخصوص مواجهة الغد على ملعب " بارك دي برانس": " أنت تلعب كرة القدم من أجل هذا النوع من المباريات والمراحل، كنت أعرف عندما وقعت أنه مع هذا الفريق والمدرب سنصل إلى هنا، لكن عليك أن تظهر أنك تستحق أن تكون في النهائي، ويتم ذلك من خلال إظهار شخصيتك في المباريات الكبيرة واللحظة الكبيرة، الأشياء كلها معا".