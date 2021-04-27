اتّهم أمناء قسمات ومنتخبو حزب جبهة التحرير الوطني بولاية برج بوعريريج مستشار الأمين العام، بتخييط القائمة الانتخابية وفق "حسابات شخصية"، حيث أقدم على "تكرار نفس السيناريو الذي قام به في محليات 2017 أيام كان ولد عباس أمينا عاما للحزب".

وفي بيان تحوز "الخبر" نسخة منه قال أمناء القسمات إنه تم "التلاعب بالقائمة الانتخابية التي أعدتها اللجنة الولائية بنسبة تقارب 80 بالمائة من تركيبتها"، وربطوا الأمر بـ "سيطرة أصحاب المال على السياسة".

وذهب إطارات الأفالان بالبرج إلى تحميل الأمين العام أبو الفضل بعجي المسؤولية الكاملة، مع ضرورة استدراك الوضع، معلنين تبرؤهم من الفشل الذي سيمنى به الحزب في الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان القادم.