تحدث الفرانكو جزائري أمين غويري، مهاجم نادي نيس الفرنسي عن مدى صحة الأخبار التي راجت مؤخرا حول تواصله من الناخب الوطني جمال بلماضي من أجل حمل ألوان الخضر. الصفحة الرسمية لنادي نيس الفرنسي على تويتر نشرت اليوم الثلاثاء، جزءا من الحوار الذي خص به غويري موقع "ساو-فوت" والذي كان فيه السؤال كالتالي: "العديد من وسائل الإعلام في الجزائر تحدثت عن اتصال المدرب جمال بلماضي بك من أجل المنتخب الوطني، هل تؤكد ذلك؟ بين الجزائر وفرنسا هل قمت بالاختيار؟

رد اللاعب السابق لنادي أولمبيك ليون الفرنسي كان:" أنا فرنسي من أصل جزائري، والدي وُلِد في الجزائر، وأنا فخور بأصلي حيث يجب أن يفختر الجميع به".

مضيفا: "أنا فخور لكوني فرنسي، بالنسبة لي، كل هذا ثروة، بعد كل هذا، هذا هو أول موسم احترافي لي، لذا أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن الاختيار، أترك الآخرين يفكرون في الأمر ويتحدثون بالنيابة عني".

للتذكير فإن غويري من مواليد 16 فيفري سنة2000 ويمثل الآن منتخب" الديكة" للشباب ويشبهه الكثيرون بكريم بن زيمة في طريقة لعبه، وينشط حاليا رفقة ثنائي الخضر هشام بوداوي ويوسف عطال بنادي نيس.