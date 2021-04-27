تنطلق سهرة الليلة، مباريات المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة قوية تجمع ريال مدريد وتشلسي الإنجليزي على ألفريد ودي ستيفانو لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي البطولة.

ويسعى النادي الملكي تحت قيادة مدربه زين الدين زيدان الذي لم ينهزم طيلة 17 لقاء إلى تحقيق نتيجة ايجابية تجعلهم أفضل خلال مواجهة الإياب.

ويدرك ريال مدريد أن أي خطأ على أرضية ميدانه سيّصعب من مهمته على أرضية ستانفورد بريدج لاحقا، خاصة بتواجد مدرب بحجم توماس توخيل على رأس البلوز، الذين سينشطون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف الشهر القادم أمام ليستر سيتي.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "علينا لعب مباراتين جيدتين جداً للفوز، والعبور إلى النهائي". من جانبه حذر فاران من خطورة المنافس بقوله: "تشلسي قادر على تشكيل خطر في أي وقت وعلينا أن نتحد وأن ندافع جيداً".

واستدعى المدافع الفرنسي لخوض اللقاء التاريخي بالنسبة للمرينغي، حيث سيلعبون مباراتهم رقم 450 في مسابقة كأس أبطال أوروبا وهم أول فريق يصل إلى ذلك الرقم، حسب الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد بنسختها العربية.

ويقدم النادي اللندني أداءً مميزا في دوري أبطال أوروبا إلى جانب مانشستر سيتي، الأقل استقبالاً للأهداف في المسابقة بثلاثة أهداف فقط، كما فاز تشلسي بالمباريات الخمس التي لعبها خارج الديار واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.