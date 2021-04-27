توفي 25 شخصا وأصيب 1108 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 859 حادث مرور عبر مختلف جهات الوطن خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من الشهر الجاري، حسب ما افادت به اليوم الثلاثاء حصيلة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصـيلة سجلت في ولاية الجلفة بوفاة 5 أشخاص وإصابة 29 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 19 حادث مرور. ومن جانب آخر قامت وحدات الحماية المدنية بـ 697 تدخلا سمحت بإخماد 433 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت نفس الوحدات بـ 3964 تدخـل خلال نفس الفترة لتغطية 3557 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 230 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم باحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 219 عملية تعقيم عامة عبر الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.