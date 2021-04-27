التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، اليوم الثلاثاء، 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق الناشطة أميرة بوراوي لتورطها في قضيتين مختلفتين.

وتوبعت بوراوي بتهم إهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها، الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام" التي التمس فيها وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ.

أما التهمة المتعلقة بالمساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقها 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية.

ومن المنتظر أن ينطق الحكم في هاتين القضيتين في الرابع من شهر ماي المقبل.