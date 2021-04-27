دهس صباح اليوم الثلاثاء قطار شخصا بمحطة بني مراد بولاية البليدة.

وأوضح بيان الحماية المدنية المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن وحدة القطاع ببلدية بني مراد تدخلت صباح اليوم على الساعة التاسعة و20 دقيقة من أجل حادث قطار خطير تمثل في دهس قطار لشخص على مستوى محطة بني مراد.

وأضاف ذات المصدر، أن القطار الكهربائي رقم 1033 المتوجه من الجزائر نحو العفرون ادهس شخصا كان بصدد عبور الحاجز المراقب لمحطة القطار بيني مراد.

الضحية تعرض لإصابات خطيرة ومتعددة مع حالة توقف للوظائف الحيوية، تم إسعافه مع محاولة الإنعاش القلبي الرئوي داخل سيارة الإسعاف، وتم إجلاؤه نحو مستشفى فرانتز فانون في حالة حرجة.