من المنتظر أن تصل بعثة فريق أهلي بنغازي الليبي ظهر اليوم إلى الجزائر تحسبا لمواجهة وفاق سطيف غدا الأربعاء لحساب منافسة كأس الكاف. وأنهى ممثل الكرة الليبية تحضيراته لهذه المواجهة المصيرية على ملعب شهداء بنينا قبل شد الرحال إلى العاصمة، حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك.

ويحتاج أهلي بنغازي الذي يحتل مركز الوصافة لفوز دون النظر إلى بقية النتائج من أجل التأهل بعشر نقاط، فيما يأتي الوفاق في المركز الرابع بخمس نقاط وهو المطالب بالفوز وانتظار نتيجة أورلاندو بيراتس وضيفه إينيمبا النيجيري.