سلطت محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء ورڤلة عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد كل واحد من المدعوين (خ-ز 31 سنة) و(ب –س-ع 30 سنة) و(ص-ز46 سنة) و(خ-ع 30 سنة) بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال سلاح ناري، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء مصدر قضائي.

كما برأت المحكمة خلال جلستها أمس الإثنين ثلاثة أشخاص آخرين وهم (ز-م) و(م-ع) و(س-ز) إثر نفي الجرم الذي كانوا متابعين به في إطار نفس القضية مع إصدار أمر بالقبض على المدعو (خ-د) الذي لا يزال في حالة فرار.

ووفقا لقرار الإحالة فإن وقائع القضية تعود إلى شهر أفريل 2020 حينما تلقت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورڤلة بلاغا مفاده تعرض الضحية (ب-ح) الذي كان يقود سيارة سياحية إلى اعتداء على مستوى طريق الوزن الثقيل العابر لبلدية الرويسات بولاية ورڤلة.

وقد أسفر الاعتداء الذي قاده المدعو (خ-د) مع بقية شركائه عن سرقة سيارة الضحية ومبلغ مالي بقيمة 13. 3 مليون دج وذلك تحت طائلة التهديد باستعمال السلاح من الصنف الأول.

ومكنت التحريات التي قامت بها ذات الجهة الأمنية من تحديد هوية المتورط الرئيسي في هذه القضية المدعو (خ-د)، كما تم تباعا تحديد هوية بقية شركائه الآخرين الذين تقاسموا الأدوار في هذه العملية وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته وجود دلائل وقرائن مادية قوية تدين المتورطين في قضية الحال ملتمسا من المحكمة إنزال عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتورطين فيها.