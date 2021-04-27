تجاوز عدد جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي تمّ إعطاؤها حول العالم عتبة المليار جرعة، بحسب مصادر أمريكية عدة منها موقع أكسيوس ووكالة بلومبرغ.

وتشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على 29 بالمائة من العدد الإجمالي (أي نحو 290 مليون جرعة)، والاتحاد الأوروبي 13 بالمائة (أي 130 مليون جرعة)، والمملكة المتحدة 5 بالمائة (50 مليون جرعة). أما الصين فقد حصلت على 22 بالمائة (220 مليون جرعة)، و14 بالمائة (140 مليون جرعة) في الهند. ولم تحصل إفريقيا إلا على 1.6 بالمائة (16 مليون جرعة) فقط من عدد الجرعات الإجمالي.

وتشير المصادر إلى أن أحد أهم أسباب تأخر الدول الفقيرة في الحصول على لقاحات أكثر هي الصعوبات التي تواجهها آلية كوفاكس الأممية والتي تضمن حصول كل الدول، وخصوصاً الفقيرة منها على اللقاحات.

انخفاض تصدير اللقاحات من الهند التي تعتبر أكبر مزود للقاحات كوفاكس، فقد صدرت الهند نحو 77 بالمائة من إنتاجها قبل 15 مارس وانخفض التصدير خلال الشهر الماضي إلى 7 بالمائة بسبب الأزمة الوبائية المحلية.

إذا استمرت الهند في توريد اللقاحات، سيكون هناك إمدادات كافية لكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بحلول ماي وكل البالغين بحلول نوفمبر القادم.

وطالب جون نكينغاسونغ، مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا الهند برفع قيود التصدير، وأشار أن التأخير قد يكون كارثياً للبلدان التي تعتمد على برنامج كوفاكس.

تنتظر آلية كوفاكس قرار الولايات المتحدة بشأن توريد 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا للمبادرة أو توريدها بشكل فردي عبر الترتيبات الثنائية مع الدول الفقيرة.