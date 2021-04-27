قامت إدارة وفاق سطيف بتسوية كافة منح المباريات العالقة ويتعلق الأمر بجمعية عين مليلة، وداد تلمسان، أولمبي الشلف وشبيبة القبائل التي كان يدين بها اللاعبون.

وحسب الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك فإن هذه الخطوة تأتي لوضع العناصر السطايفية، في أحسن الظروف وتحفيزهم قبل اللقاء المصيري ضد أهلي بنغازي لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسة كأس الكاف والمبرمجة سهرة الغد بداية من الساعة العاشرة ليلا بملعب 8 ماي 1945.