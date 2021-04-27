حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات بجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر أن رياحا قوية مثيرة لزوابع رملية ستميز بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة السادسة مساء الطقس بولايات ورڤلة، الوادي، غرداية، المنيعة، بني عباس، تيميمون، تڤرت وعين صالح.

وأضاف نفس المصدر أن الرياح المثيرة للرمال قد تتسبب في ضعف مدى الرؤية وستتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة.