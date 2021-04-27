صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 66.05 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارة 0.7 بالمائة أمس الإثنين.

في حين صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 62.31 دولار للبرميل، بعد نزوله 0.4 بالمائة في الجلسة السابقة. وتأتي مشاكل الهند في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة "أوبك+" لمناقشة سياسة الإنتاج في اجتماع هذا الأسبوع.

وقالت ثلاثة مصادر من منظمة "أوبك"، إن اللجنة الفنية المشتركة لـ "أوبك+" أبقت على توقعات نمو الطلب على النفط هذا العام، لكن لديها مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وأماكن أخرى.

وقال أفتار ساندو كبير مديري شؤون السلع الأساسية لدى "فيليب فيوتشرز" في سنغافورة: "المتعاملون حذرون قبل الاجتماع الوزاري لـ(أوبك+) هذا الأسبوع. وأقرت اللجنة الفنية لـ "أوبك" بمخاوف الطلب بسبب تفاقم وضع الجائحة في الهند".