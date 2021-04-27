اشرف جهيد موس والي ولاية المدية يوم الاثنين، على وضع حيز الخدمة مشروع الربط بالغاز لأزيد من 290 مسكن عائلي بفرقة بني معلوم ببوسكن شرق المدية، لتصل بذلك نسبة الربط بالغاز بهذه البلدية زهاء 98 بالمائة حيث وصل وصل عدد السكنات التي تم ربطها بالغاز الطبيعي 2500 مسكن.



كما أعطى والي المدية خلال زيارته التفقدية، اشارة انطلاق مشروع الربط بشبكة الكهرباء الريفية ل 215مسكن بفرقة أولاد العربي وأمر ضرورة الاسراع في استكمال العملية لتمكين الساكنة من الكهرباء الريفية في اقرب الآجال الممكنة.



وفي قطاع الموارد المائية، تم معاينة سد بني سليمان الذي يغذي حوالي 2000 هكتار من الاراضي الفلاحية التابعة لكل من بني سليمان والسواقي، اين وقف على منسوب المياه، كما تم تخصيص حصة ثانية موجهة للسقي.