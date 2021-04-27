تنطلق الحملة الجديدة لصيد التونة الحمراء الحية في 26 ماي المقبل بحصة تبلغ 1.650 طن مُنحت للجزائر، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.



وحسب الوزارة فإن المديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية المعنية بالحملة أحصت 26 طلب ترخيص للمشاركة في الحملة من طرف أصحاب قوارب متخصصة في هذا النشاط.



وجاء في البيان أن "حملة هذه السنة ستشهد كذلك لامركزية منح رخص صيد التونة الحمراء لأصحاب القوارب مباشرة على مستوى الولايات المعنية في إطار التسهيلات المعتمدة".



وقد تم اجراء أول تفتيش للقوارب المعنية بالحملة من أجل التحقق من توفر المعدات التقنية اللازمة وتوافقها مع المعايير الدولية للإبحار المتفق عليها مع اللجنة الدولية اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي.



وسيتم اجراء عمليات تفتيش أخرى للتحقق من توافق القوارب والمعدات مع التنظيم الساري، يضيف المصدر ذاته.



و من جهة اخرى, و استعدادا لإطلاق الحملة الجديدة في اطار الجهاز الجديد, نظمت الوزارة يوم الاثنين, اي قبل شهر من اطلاق الحملة, لقاءا تقنيا حول التحضيرات الاخيرة قبل انطلاق سفن صيد التونة التي تشارك في هذه الحملة التي تتميز بالقيود المفروضة على المستويين الوطني والاقليمي بسبب وباء كوفيد-19.



يذكر ان وضع الاستراتيجية الجديدة لتطوير شعبة التونة الحمراء التي اطلقها القطاع في اطار البرنامج 2020-2024 تستند الى ثلاثة محاور اساسية: اضفاء طابع مهني و تحسين الامكانيات الوطنية في مجال صيد التونة الحمراء و تعزيز تنمية امكانيات تسمين التونة الحمراء الحية في الجزائر من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال على المستوى المحلي عن طريق الشراكة, بالإضافة الى تشجيع و تأطير صيد التونة الميتة من طرف المتعاملين المحليين و هذا بهدف تموين السوق المحلي.



وخلال السداسي الاخير, تم التطرق الى محاور التنمية الثلاثة و هذا بالتشاور ومساهمة المهنيين حيث افضت الى وضع اطار تنظيمي جديد تم نشره شهر مارس 2021 في الجريدة الرسمية رقم 16 و الذي يهدف الى تعزيز و تأطير هذا الصيد بكل انواعه" يضيف البيان.