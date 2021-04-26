اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن الوضع في الهند "أكثر من مؤلم"، بعدما بلغ تفشي وباء كوفيد-19 فيها مستويات خطيرة غير مسبوقة.



وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس, في مؤتمر صحافي، إن "منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا الآلاف من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية والمعدات المخبرية".



وتصاعد إنتشار فيروس كورونا في الهند، التي سجلت أمس الأحد حصيلة قياسية عالمية من حيث عدد الإصابات بلغت 350 ألفا في 24 ساعة.



وقد سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تزويد الهند بأجهزة تنفس ومعدات تطعيم, اليوم في وقت يواجه فيه هذا البلد الآسيوي موجة كارثية غير مسبوقة من مرض كوفيد-19 أغرقت المستشفيات ومحارق الجثث التي باتت تعمل بكامل طاقتها.