لقي شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الاثنين بمحور الطريق السيار شرق غرب الذي يعبر المكان المسمى "أولاد المهدي" بولاية عين الدفلى, حسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية.



وحسب نفس المصدر, وقع الحادث في حدود الساعة الثانية زوالا على مستوى محور الطريق السيار شرق غرب الذي يعبر المكان المسمى "أولاد المهدي" بولاية عين الدفلى, باتجاه الجزائر العاصمة إثر انقلاب مركبة سياحية بعد اصطدامها بشاحنة.



تسبب الحادث في وفاة شخصين يبلغان من العمر 22 و 29 سنة, وجرح اثنين آخرين (24 و 35 سنة), يضيف ذات المصدر الذي أشار إلى تدخل وحدة الحماية المدنية لخميس

مليانة مدعمة بمركز الاسعاف عبر الطرقات "بن زغيمي" لأجل انقاذ الجريحين وتحويل جثمان الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.