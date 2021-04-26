تسبب انتشار فيروس كورونا بالهند في هروب أصحاب الثراء الفاحش فيها ويدفعون لذلك عشرات وآلاف الدولارات، حيث سجل الوباء رقما قياسيا عالميا جديدا للإصابات اليومية لليوم الرابع على التوالي في الهند.



ودفعت الأرقام المقلقة الهنود الأثرياء إلى إنفاق مبالغ طائلة على رحلات الطيران في اللحظة الأخيرة واستئجار رحلات الطائرات الخاصة رغم قيود السفر.



وصرح متحدث باسم شركة الطيران المستأجر الهندية "إير تشارتر سيرفيس إنديا" لوكالة "فرانس برس" بأن مستوى الاهتمام بالطائرات الخاصة صار جنونيا في الهند مؤخرا.



وقال حسب "إيكونوميك تايمز": "لدينا 12 رحلة متوجهة إلى دبي اليوم وكل رحلة ممتلئة تماما".