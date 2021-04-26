تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية القرارم قوقة اليوم الاثنين على الساعة 16 سا 05د لأجل حادث مرور مميت تمثل في إصطدام بين حافلة وشاحنة وزن خفيف بالطريق الوطني رقم 27 مشتة وادي ورزق بلدية و دائرة القرارم قوقة.

نجم عن الحادث ضحيتين من جنس ذكر و هما ( ل/ن) 66 سنة متعدد الإصابات متوفي بعين المكان وهو سائق الشاحنة و( ب/م) 50 سنة له كدمات بالكتف الأيمن، حولا من طرف مصالح الحماية إلى مصلحة الإستعجالات القرارم قوقة، بالنسبة للخسائر المادية تحطم كلي لمقدمة كل من الشاحنة من نوع هيونداي تحمل ترقيم ولاية قسنطينة والحافلة من نوع مرسديس بنز تحمل ترقيم ولاية ميلة.