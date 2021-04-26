كشف وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الاثنين بالجزائر، عن بلوغ نسبة هدر المياه خلال السنة الجارية 45 بالمائة، ما يستدعي تسطير خطة خاصة لمكافحة التسربات والربط غير القانوني بشبكة المياه.

وأوضح ميهوبي خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، أنه تم لهذا الغرض، وضع برنامج بالتنسيق مع مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، يرمي للاستعانة بـ 440 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، في معالجة التسربات ووضع العدادات وتأهيل الشبكات والتسيير التقني والتكنولوجي. ويجري تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وعلاوة على ذلك، يسعى القطاع " إلى إضفاء صبغة قضائية لمخالفات الربط غير القانوني بالمياه من خلال القانون الجديد للمياه، الذي سيحد من الاعتداءات على الشبكة من جهة، وتسوية الوضعيات القابلة للتسوية من خلال وضع عدادات وتسديد الفواتير، من جهة أخرى"، يضيف الوزير.

وفي نفس الإطار، أكد ميهوبي أن التساقطات المطرية في الجزائر تتناقص منذ عشرين سنة بطريقة تدريجية, ما يحتم على البلاد تطبيق استراتيجية لاقتصاد الماء تتضمن إحداث تغييرات على عدة مستويات بما فيها سلوكيات المستهلكين.