أتى حريق شب، حوالي منتصف الليلة الماضية، بالقرب من اسطبل لتربية المواشي تابع لحد المواطنين، بمشتة "المسّوس" التابعة إداريا لبلدية حمام دباغ غربي ڨالمة، أتى على ما لا يقل عن 300 حزمة تبن كلأ مواشي، حسبما أعلنت عنه خلية الاتصال للمديرية الولائية الحماية المدنية بڨالمة.

وقال شهود عيان من عين مكان الحريق، أنّهم شاهدوا ألسنة اللهب ووهج النيران عن بعد من مكان تأجج الحريق الذي لم تحدّد أسبابه بعد. ولحسن الحظ أن مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة حمام دباغ ، استطاعت، فور تدخلها، من حماية إسطبل لتربية المواشي كان داخله 87 رأس، حيث سخّر للعملية حسب الحماية المدنية، شاحنتا إطفاء ودام التدخل في إخماد الحريق ساعة من الزمن تقول المصادر نفسها.

وبطريق مشتة "بوفار" التابعة لبلدية الفجوج، أتى حريق شب في سيارة نفعية من نوع "هاربين"، على إتلاف شبه كلّي لهذه المركبة. ولم يخلف الحريق الثاني حسب الحماية المدنية، لم يخلف خسائر بشرية. وقد سخر في عملية لعملية الإخماد شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف ودامت مدة إخماد الحريق 40 دقيقة حسب خلية الاتصال للحماية المدنية.