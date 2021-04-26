ووري جثمان، المجاهد والمحامي علي يحيى عبد النور، الثرى بعد صلاة عصر اليوم الإثنين بمقبرة بن عكنون في الجزائر العاصمة.

وحضر جنازة عميد الحقوقيين الجزائريين جمع غفير من المشيعين، الذين بدت عليهم ملامح التأثر بفقدان شخصية كرست حياتها للدفاع عن القضايا العادلة.

وإلى جانب أقرباء ومحبي الفقيد من كل مناطق الوطن، شهدت الجنازة حضور مستشار رئيس الجمهورية ووالي العاصمة، كما تواجد وزراء سابقون وشخصيات سياسية وقادة أحزاب.

وكان علي يحي عبد النور قد توفي صباح أمس الأحد عن عمر ناهز 100 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد عبد النور عميدا للمحامين بالجزائر، حيث بدأ المهنة في ستينيات القرن الماضي، وأسس عام 1985 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وظل رئيسها الشرفي لغاية وفاته.

وولد الراحل عام 1921 بولاية تيزي وزو، حيث شارك في النضال السياسي ضد الاستعمار الفرنسي من خلال منظمات وأحزاب (1940-1954)، وأيضا بالثورة التحريرية المسلحة (1954-1962).

وبعد استقلال الجزائر شغل عبد النور منصب وزيري الأشغال العامة والفلاحة تواليا قبل أن يستقيل من الحكومة عام 1968.

وتحول الراحل بعد ذلك إلى المعارضة وممارسة مهنة المحاماة، التي كلفته الاعتقال خلال العامين 1983 و1984.

وبعد إقرار التعددية السياسية في الجزائر عام 1989، أصبح عبد النور ينشط رسميا كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان، حيث رافع عن عدد من السياسيين والمناضلين بعد سجنهم في التسعينيات.

ورغم تقدمه في السن، واصل نضاله الحقوقي إلى غاية وفاته، حيث أطلق عام 2019 بمناسبة اندلاع الحراك الشعبي ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عدة مبادرات مع شخصيات وطنية دعت لإقامة نظام ديمقراطي بالبلاد.