أعلن تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الدخول في إضراب وطني هذا الأربعاء مع التهديد باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم تحقيق المطالب.

وجاء في بيان النقابات المجتمعة، اليوم الإثنين، أن التهاوي "غير المسبوق" الذي تعرفه القدرة الشرائية والعملة الوطنية والارتفاع الجنوني للمواد الاستهلاكية جعل القطاع يدخل في حالة غليان في ظل تخلي الحكومة عن التكفل الفعلي بالمشاكل المطروحة وعدم تجاوبها مع الملفات المرفوعة وتهميش النقابات الفاعلة.

ورفعت النقابات في بيانها عدة مطالب منها المطالبة بتحسين القدرة الشرائية من خلال مضاعفة قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة النظر في الملف التعويضي، التمسك بالحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، الإفراج عن القانون الخاص والتسوية النهائية للمخلفات المالية العالقة على مستوى الولايات.

كما رفعت النقابات مطالب تخص الجانب البيداغوجي منها إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار.

وأضاف البيان أنه تقرر بعد الاجتماع "الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية تدشن بالتوقف عن العمل يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 مصحوب بوقفات ولائية أمام مقرات مديريات التربية في الساعة العاشرة صباحا"، كما أكدت النقابات المستقلة أنها ستعلن عن تاريخ الإضراب التصعيدي قبل نهاية الأسبوع.

للتذكير، نظم اليوم عمال قطاع التربية عدة وقفات احتجاجية في عدة ولايات مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية في ظل التراجع الكبير الذي تعرفه القدرة الشرائية –حسبهم-.