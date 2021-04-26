سجلت الجزائر 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات في بيان لها.

و بهذا ينتقل العدد الإجمالي للغصابات المؤكدة منذ ظهور الفيروس في الجزائر إلى 121.112 حالة.

كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة بسبب الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3.217 حالة.

و أضاف المصدر أن 141 مريضا تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي حالات المرضى المتماثلون للشفاء إلى 84.440 شخصا.

و أضاف البيان أن 21 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

فيما يخص الحالة الوبائية في الولايات، أفاد بيان وزارة الصحة أنه تم إحصاء 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 20

ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.