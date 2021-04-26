أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، مثول اللاعبين عادل جرار ومحمد أمين سويبع أمام مجلس التأديبي.

وحسب منشور للنادي العاصمي على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" فإن مثول اللاعبين كان بحضور المدير الرياضي حسين ياحي الذي عاد اليوم إلى العمل بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وأوضح نفس المصدر أن مثول جرار كان بسبب تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تم استدعاء سويبع بسبب عدم احترام قرارات إدارة الفريق.

من جهة أخرى، تطرقت إدارة الشباب إلى بيان نظيرتها شبيبة الساورة، الذي تحدث عن قضية سرقة كان قد تعرض لها فريقه الرديف، خلال المباراة التي جمعته بشباب بلوزداد.

وأدانت إدارة النادي العاصمي "بشدة هذا الفعل، الذي يعدُّ سابقة من نوعه في ملعب 20 أوت ولا يمت بأي صلة مع النادي البلوزدادي ولا مع مسيري الملعب".

ودعت إدارة الشباب نظيرتها في شبيبة الساورة إلى رفع دعوى قضائية على مستوى السلطات المختصة قصد تفادي كل لبسٍ في القضية، مؤكدة أن هذه الحادثة لن تؤثر على العلاقة الأخوية بين الفريقين.