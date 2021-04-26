تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية ورقلة من حجز 1.194 كلغ من الذهب الخام موجه للإتجار الغير شرعي، حسبما استفيد اليوم الإثنين لدى ذات السلك الأمني.

ونفذت هذه العملية خلال حاجز أمني لأفراد الفرقة عقب رصدهم سيارة سياحية كان يتواجد على متنها أربعة أشخاص ( بين 20 و39 سنة) الذين ألقي عليهم القبض على الفور وبحوزتهم تلك الكمية من المعدن الثمين، كما ذكرت خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية .

وسمح تفتيش السيارة للشرطة بمصادرة أيضا مبلغا ماليا بقيمة 40.000 دج، وهواتف نقالة الى جانب وثائق مستعملة في الشعوذة .

وسيتم عقب استكمال الإجراءات القانونية تقديم الموقوفون الأربعة الذين ينحدرون من ولاية من أقصى جنوب الوطن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة ، إستنادا لنفس المصدر .