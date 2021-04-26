أطلق اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مشروع شراكة بين وزارتي الشؤون الدينية و الأوقاف والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يقضي بتزويد مساجد 14 مقاطعة إدارية بالعاصمة بمصابيح إقتصادية (الليد) في سياق برنامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، على أن يتم تعميم العملية لاحقا لتشمل جميع مساجد الجمهورية.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن دائرته الوزارية "انخرطت في مشروع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، من خلال استلام من قبل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 1000 مصباح اقتصادي لفائدة 18مسجدا عبر 14 مقاطعة إدارية بالجزائر العاصمة، على أن تشمل العملية لاحقا جميع مساجد الجمهورية".

وأوضح بلمهدي أن "الأئمة دعوا دائما و من خلال نشاطاتهم و توجيههم الديني المواطنين إلى نبذ كل أشكال التبذير و الإسراف في الاستهلاك".