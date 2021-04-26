أكدت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين، أن المطالب التي رفعها أعوان الحماية، خلال الوقفات الاحتجاجية عبر ولايات الوطن، تم دراستها ورفعها إلى السلطات الوصية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها اليوم، أنه "عقب الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها مجموعات من أعوان الحماية المدنية، يومي 18 و25 أفريل الجاري، فإن المديرية العامة للحماية تؤكد أن كل المطالب المعبر عنها من قبل الأعوان، قد تم دراستها على مستوى المركزي، وقد تم رفعها إلى السلطات الوصية".

وأشار ذات المصدر أن "جل المطالب تدخل في إطار القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية، وسيتم حلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية، مؤكدة أنها ستشرك كل فئات الموظفين لإثراء المشروع، وهذا استجابة لجميع الانشغالات.

ودعت مصالح الحماية المدنية، موظفيها إلى التحلي بالانضباط وروح المسؤولية، وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية.