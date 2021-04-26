خلفت الرياح القوية التي اجتاحت البليدة في الـ 24 ساعة الماضية، على غرار مناطق أخرى من ولايات الوطن، إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انهيار أحد أسوار بناية في الطابق الثالث، فوق مسكن فردي أرضي، بأحد الأحياء الشعبية في البليدة، فيما تعرضت مركبتان إلى أضرار مادية، جراء سقوط شجرة ضخمة فوقهما، اقتلعتها الرياح، كما شهدت حظيرة الشريعة وغابات ببوعرفة، اندلاع حرائق مشبوهة، وصلت إلى تخوم بعض المناطق السكنية.

تقلبات الطقس في الساعات الماضية، التي ميزها هبوب رياح جافة وحارة، ساعدت أيضا في انتشار ألسنة نيران "مشبوهة"، بكل من غابات منطقة فرس عروس في بوعرفة، ووادي أبرار بحظيرة الشريعة السياحية، والتي كادت أن تصل إلى تخوم بعض المباني واصطبلات تربية الحيوانات، أين سمح تدخل أعوان الحماية المدنية، بإخماد تلك النيران، ومنع انتشارها إلى بقية السكان.

وقضت في السياق، عائلات تقيم بمباني هشة وأحياء عتيقة، موروثة عن الحقبة الاستعمارية والعثمانية، ومراكز العبور مثل " الأسكندرية (نحو 60 عائلة ما تزال تقيم بمدرسة متهالكة منذ سنوات الـ 80)، ليلة بيضاء اضطر فيها بعض العائلات، إلى إخلائها واللجوء لدى الأقارب والجيران، بل أن من الشباب من تحتم عليه الأمر المبيت داخل مركبات، خاصة مع تسجيل انهيارات جزئية، في المباني الحمراء، والتي سبق لمركز مراقبة المباني "سي تي سي"، أن حرر شهادات معاينة، حذر فيها من خطورتها ومنع الإقامة بها، منذ زلزال بومرداس في العام 2003، إلا أن تلك الأوامر لا تزال حبرا على ورق، بالرغم من تسجيل وفيات بين السكان، وجرحى وضحايا أمراض نفسية وعضوية مزمنة.